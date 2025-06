Perr Schuurs torna ad allenarsi al Filadelfia. Dopo alcuni giorni di vacanza, il difensore olandese ha ripreso gli allenamenti post infortunio

Perr Schuurs sta tornando. Il difensore olandese ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui si vede la palestra del Filadelfia. Il forte giocatore è tornato al campo di allenamento dopo alcuni giorni di vacanza.

Schuurs non scende in campo con il Torino dal 21 ottobre 2023, quando il giocatore ha subito la rottura del legamento crociato nel match contro l’Inter. L’ex Ajax, trasferitosi in granata nell’estate del 2022, ha optato insieme allo staff del Toro per l’operazione al crociato che ha allungato il tempo ai box dell’olandese.

Schuurs e Zapata, il ritrovo al Fila

Perr Schuurs non è da solo al Filadelfia. Al centro sportivo granata si sta allenando anche Duvan Zapata. L’attaccante e capitano della squadra è al lavoro per tornare in piena forma dopo la lesione del legamento crociato. Come il compagno olandese, la punta colombiana ha subito il grave infortunio al ginocchio. Ironia della sorte, anche Zapata si è rotto il crociato nel match contro l’Inter il 5 ottobre 2024, a circa un anno di distanza da Schuurs.

Il peggio sembra passato per entrambi i giocatori che vogliono farsi trovare pronti per il ritiro estivo guidato, a meno di incredibili colpi di scena, da Marco Baroni.