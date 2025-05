Il presidente granata celebra Zapata sui social, ma i tifosi lo criticano duramente: il post si trasforma in un campo di protesta virtuale

“Felice di rivedere al Fila Duvan Zapata che si allena con impegno e determinazione! In poco tempo è entrato nel cuore di tutti noi, con la sua forza, la sua generosità e la sua voglia di lottare per questa maglia. È un leader vero, un uomo squadra, e averlo con noi per le prossime stagioni è motivo di grande orgoglio. In bocca al lupo e SFT!“.

L’intento di Urbano Cairo era semplice: celebrare il ritorno in allenamento di Duvan Zapata con un post social, sottolineando la sua determinazione e l’impegno nel lavoro quotidiano. Ma ciò che doveva essere un messaggio positivo si è trasformato in un boomerang comunicativo. Il post pubblicato dalla pagina del Torino su Instagram, con le parole del presidente evidenza, ha rapidamente acceso la miccia della contestazione tra i tifosi granata.

I tifosi: “Siamo tutti con Paolo Vanoli”

Tra i tanti commenti apparsi sotto la foto, ne emergono diversi dai toni molto duri: “Cairo, adesso è colpa di Vanoli? Si faccia un’esame di coscienza”, “Provo vergogna per te”, “Sei l’unico responsabile del fallimento dell’ennesima stagione”. Accuse dirette, senza giri di parole, che incarnano il malcontento ormai dilagante tra la tifoseria. La frustrazione non nasce da un singolo evento, ma da anni di gestione ritenuta poco ambiziosa e scarsamente trasparente.

Il possibile addio di Paolo Vanoli, i ritardi nel definire la nuova guida tecnica, e ora, in seguito all’incontro di ieri tra le due parti, la possibilità di restare per il tecnico granata. Queste sono solo le ultime gocce in un vaso che sembra ormai colmo. A sottolineare la posizione dei tifosi, alcuni hashtag sono diventati rapidamente virali nei commenti: #iostoconvanoli, a difesa dell’allenatore attuale, o ancora: “Siamo tutti con Vanoli”. E infine, il più eloquente: #cairogameover, sintesi estrema della rottura tra parte della tifoseria e il presidente granata.

Da elogio a sfogo: il post su Zapata scatena la rabbia dei tifosi

È una testimonianza chiara e inequivocabile: i tifosi non si accontentano più delle parole, dei post celebrativi o delle frasi di circostanza. Vogliono i fatti. Vogliono una società che abbia l’ambizione di riportare il Torino ai livelli che la sua storia merita, e non un club che galleggia a metà classifica anno dopo anno, senza obiettivi dichiarati. Dopo anni di attese, promesse non mantenute e rivoluzioni tecniche solo abbozzate, l’ambiente granata sembra arrivato a un punto di non ritorno. E se persino un post su Zapata diventa terreno di protesta, forse è davvero arrivato il momento, per la società, di fermarsi e ascoltare.