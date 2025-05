Questo pomeriggio a Milano è andato in scena il summit tra il presidente e l’allenatore granata: al momento l’esonero non c’è stato

Paolo Vanoli è ancora l’allenatore del Torino. Non è chiaro se lo sarà anche a luglio, quando riprenderà la preparazione in vista della prossima stagione, ma la notizia è che oggi pomeriggio, al termine dell’incontro con Urbano Cairo avvenuto negli uffici milanesi del presidente granata, l’esonero non è arrivato.

Le due parti hanno fatto il punto su ciò che è avvenuto durante la stagione, su ciò che ha funzionato e soprattutto su ciò che non ha funzionato e che, domenica sera, aveva portato Cairo a dirsi deluso dall’allenatore per la gestione del finale di campionato oltre che alcune dichiarazioni. Dopo il colloquio avuto con Vanoli, il massimo dirigente granata non ha preso una decisione: tutto è rimandato, Cairo continuerà a fare le proprie valutazioni (tenendo in considerazione anche gli altri allenatori che ha iniziato a valutare) ma, a oggi, l’esonero di Vanoli non è più del tutto scontato.