Il giovane granata dopo essersi reso protagonista nelle scorse partite tenterà nuovamente di guidare la nazionale

Dopo aver superato brillantemente il proprio girone ottenendo 3 vittorie in 3 partite, oggi l’Italia Under 17 scenderà in campo per disputare la semifinale del torneo contro il Portogallo Under 17. La partita si terrà all’Arena Kombetare (Albania) alle 20:30, sotto la direzione dell’arbitro olandese Kooij. Tra i diversi talenti della formazione italiana, l’allenatore Favo per quest’importante partita potrà contare sulle ottime abilità del giovane granata Luongo che tenterà di confermare il suo ottimo periodo di forma.

Il percorso alle semifinali

L’avventura dell’Italia Under 17 agli Europei è iniziata con una vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca, i successivi 3 punti sono poi arrivati dopo una vittoria ottenuta contro l‘Inghilterra, in cui i giovani azzurrini si sono imposti per 4-2, confermando la loro ottima media realizzativa. L’ultima partita del girone invece si è chiusa con la vittoria dell’Italia sul Belgio per 2-1, con un calcio di rigore ottenuto a pochi minuti dal termine della partita. Il giovane talento granata Luongo con 1 gol e 3 assist insieme al centrocampista Inacio che vanta 4 gol realizzati, sono i due calciatori italiani ad aver partecipato a più realizzazioni offensive del torneo per la propria nazionale, e stasera cercheranno di trainare la squadra verso un altro successo.