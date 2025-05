L’Italia Under 17 è pronta all’esordio agli Europei in Albania. Tra i convocati di Favo c’è il granata Andrea Luongo

L’Italia Under 17 è pronta all’esordio agli Europei. Oggi, 20 maggio, gli Azzurrini sfideranno la Repubblica Ceca nella prima partita del girone B. I ragazzi di Massimiliano Favo si presentano al torneo da campioni in carica.

L’anno scorso, infatti, l’Italia ha vinto gli Europei battendo in finale 3-0 il Portogallo. Il gruppo che si è laureato campione un anno fa è cambiato radicalmente. Tra i nuovi convocati c’è Andrea Luongo, centrocampista del Torino. Capitano dell’Under 17 granata, il classe 2008 ha segnato 7 reti in 21 partite con il suo Toro. Luongo ha esordito con gli Azzurrini nel novembre del 2024 e, finora, ha raccolto 10 presenze con la maglia dell’Italia Under 17.

Le sfide dell’Italia

L’Italia Under 17 vuole confermare la propria supremazia anche ad Euro 2025. Come anticipato, gli Azzurrini inizieranno il proprio percorso oggi, 20 maggio, contro la Repubblica Ceca a Durazzo. Il match odierno sarà trasmesso in diretta su Rai Play alle ore 20:30. Successivamente, i ragazzi di Favo affronteranno l’Inghilterra (23 maggio) e il Belgio (il 26).

L’Italia è tra le favorite per la vittoria finale. Gli Azzurrini hanno le carte in regola per bissare il bel successo dell’anno scorso. Agli Europei del 2024, la formazione azzurra Under 17 è stata trascinata da Francesco Camarda. Il giovanissimo talento del Milan ha segnato una doppietta in finale. Le super prestazioni dell’attaccante gli sono valse la chiamata della Nazionale Under 19.

Male l’Albania, ciclone Francia

Il fischio d’inizio degli Europei è arrivato ieri, 19 maggio. L’Albania, paese ospitante, ha inaugurato la competizione con la sfida contro il Portogallo. I lusitani hanno spazzato via i padroni di casa con un netto 4-0. Nell’altra partita del girone A la Francia si è imposta 3-0 sulla Germania.

I transalpini possono contare su una delle formazioni di maggiore qualità dell’intera competizione e, per questo, sono tra i più quotati per la vittoria finale. Tra i giovani francesi c’è Djylian N’Guessand. Attaccante classe 2008, quest’anno N’Guessand ha esordito in Ligue 1. La punta, infatti, ha raccolto 8 presenze con la maglia del Saint-Étienne.