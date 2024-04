Prima della finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino, Ludergnani ha parlato ai microfoni di Sportitalia

Serata molto importante per il Torino Primavera, che alle 20.30 sfiderà la Fiorentina per la finale della Coppa Italia di categoria. Proprio a ridosso della sfida, il responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani ha rilasciato un’intervista a Sportitalia.

Le parole di Ludergnani

“Altri giovani in prima squadra dopo Gineitis? Speriamo, sarebbe più importante questo di vincere una Coppa Italia o di uno Scudetto. Colgo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Gineitis, non so chi sarà il prossimo perché ce ne sono molti interessanti. Il Presidente è molto tranquillo, non ci ha chiesto niente. C’è da lavorare, è chiaro che se portiamo a casa un trofeo è contento”.

Le parole di Ciammaglichella

Prima del fischio d’inizio, è stato intervistato anche Aaron Ciammaglichella, il quale ha dichiarato: ““Non sarà una gara facile, perché la Fiorentina è una grande squadra. È un anno che mi farà crescere come quelli precedenti, devo dare il massimo. Stiamo costruendo qualcosa di grande, il Toro merita di stare su come è stato nel passato. Quella di oggi è la dimostrazione di un percorso fatto da due anni, e ovviamente daremo il massimo. Scurto ci ha detto di stare tranquilli e sereni, e di giocare come fatto adesso. Speriamo di soddisfare le sue richieste”.