Adrien Tameze ha parlato al termine dell’evento Suzuki a cui ha partecipato con Adam Masina presso lo Stadio Olimpico Grande Torino

Giornata importante per il Torino, e in particolare per Adrien Tameze e Adam Masina. I due calciatori hanno presenziato l’evento Suzuki che li ha visti piantare 11 alberi (tanti quanti gli anni di collaborazione tra l’azienda giapponese e la squadra granata) nei pressi dello stadio. Ai margini dell’evento, proprio il calciatore camerunense ha rilasciato un’intervista a ToroChannel.

Le parole di Tameze

Il calciatore ex Verona ha parlato, in ordine, della sfida di sabato contro l’Empoli, delle sue condizioni post infortunio e del finale di stagione: “Quella contro l’Empoli sarà una partita difficilissima perché loro devono salvarsi e giocano in casa, quindi dovranno dare il 100%. Sarà molto impegnativa, dunque dovremo prepararci bene. È stato molto difficile guardare le partite senza poter giocare, soprattutto perché io sono molto iperattivo e ho sempre voglia di aiutare la squadra. Sono contento di essere rientrato e mi sento bene adesso. Sono 8 finali, dobbiamo guardare partita per partita e sbagliare il meno possibile, perché quest’anno abbiamo un’occasione importante per fare qualcosa di bello”.