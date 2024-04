Vista l’indisponibilità di Ilic e Gineitis ecco un’altra opportunità per il centrocampista polacco: giocherà lui in mediana

Riecco Karol Linetty. Il centrocampista polacco si candida ufficialmente per un posto da titolare in vista della prossima sfida di campionato, che i granata giocheranno al Castellani di Empoli. Soluzioni obbligate per Ivan Juric, che in mediana sarà costretto a fare nuovamente i conti con una preoccupante ondata di infortuni. Gli ultimi a fermarsi sono stati infatti Ilic prima e Gienitis poi. Entrambi saranno costretti a stare lontani dal campo e l’allenatore croato dovrà man mano tappare i buchi, sperando di non incorrere in ulteriori stop da parte dei suoi. Il polacco è comunque una garanzia: quando l’allenatore lo ha mandato in campo l’ex Sampdoria non ha mai deluso, offrendo prestazioni di qualità e quantità.

Linetty scalda i motori

Dopo una prima parte di stagione altalenante, condizionata anche da qualche problema fisico, Karol Linetty è pronto ad aiutare la squadra in vista del finale di stagione. Il polacco nel corso del campionato si è rivelato un uomo fondamentale a disposizione di Ivan Juric. Il classico interprete silenzioso, che ci ha messo del suo ogni qualvolta ci fosse stato bisogno di farsi trovare pronto. E ora il tecnico ha nuovamente una situazione scomoda a cui dover rimediare e a Empoli punterà sul suo uomo di fiducia. Se il Torino è ancora in lotta per l’Europa il merito è anche del centrocampista, che spesso è stato determinante ai fini del risultato. Come a Cagliari, quando negli ultimi minuti aveva salvato un gol praticamente fatto garantendo ai suoi i tre punti. Ora sarà costretto agli straordinari viste le numerose indisponibilità che hanno colpito la mediana del Toro, ma il polacco è abituato al sacrificio ed è pronto a rispondere nuovamente presente. Quella contro l’Empoli sarà la prima di tante partite in cui Linetty prenderà in mano le redini del centrocampo, con il supporto di Samuele Ricci.