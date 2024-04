Ecco i precedenti tra Ivan Juric e Davide Nicola in Serie A: il tecnico granata è in vantaggio negli scontri diretti

Ivan Juric ritrova Davide Nicola. Quello che andrà in scena nel posticipo di sabato 6 aprile sarà il nono scontro tra i due allenatori, l’ottavo nel campionato di Serie A. I due si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2015/2016 e nel prossimo turno rincorreranno due obbiettivi diversi: il tecnico granata sogna la qualificazione all’Europa, mentre Nicola insegue la salvezza con il suo Empoli, al momento terzultimo in classifica con 25 punti. Il bilancio dei precedenti è comunque in favore dell’allenatore croato, che in otto partite nel campionato maggiore ne ha vinte quattro, pareggiate tre e persa una.

L’ultimo precedente

L’ultimo precedente andato in scena tra Juric e Nicola risale allo scorso 8 gennaio, quando l’ex tecnico granata sedeva sulla panchina della Salernitana. Allo Stadio Arechi si era giocato alle 12:30 e la gara era finita in pareggio, per 1-1. A sbloccarla era stato Sanabria a pochi minuti dal termine del primo tempo. Poi alla rete del paraguaiano aveva risposto Vilhena in principio di ripresa.

L’ultima vittoria di Juric

L’ultimo successo che Ivan Juric ha ottenuto su Nicola è datato 2 aprile 2022. Ad affrontarsi erano state ancora Salernitana e Torino allo Stadio Arechi e il croato vinse per 1-0 in trasferta. A decidere il match un calcio di rigore trasformato da Belotti, nella prima parte di gara. Nonostante i 14 tiri verso lo specchio di Berisha i campani non riuscirono a rimettere in equilibrio il risultato.

La vittoria di Nicola

L’unica vittoria di Nicola, anche piuttosto netta, è arrivata nella stagione 2019/2020. L’allenatore era alla guida del Genoa e affrontava l’Hellas Verona di Ivan Juric. Finì 3-0 a Marassi una gara nervosissima e con tre espulsioni. Finirono sotto la doccia Romero, Cassata e Amrabat. Romero che mise a segno il terzo gol dei rossoblù, che presero il largo grazie alla doppietta del granata Sanabria.