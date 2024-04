Da reparto con più scelte all’emergenza: senza Ivan Ilic e Gvidas Gineitis il centrocampo del Torino ha pochi elementi

La rosa del Torino è una rosa giusta, formata da pochi elementi. In mezzo al campo, come spesso ribadito da Juric, la scelta è sempre stata ampia. Adesso però, con gli infortuni di Ivan Ilic e Gvidas Gineitis, la coperta è corta. A centrocampo è emergenza: mancano i due mancini. Con la vittoria sul Monza, il Toro sta provando in tutti i modi a centrare l’Europa. In questa parte finale di stagione, determinante, Juric ha gli uomini contati a centrocampo. Ilic si è fatto male contro la Fiorentina, dopo soli 9 minuti. Dal derby in poi, dovrebbe tornare a disposizione. Gineitis invece, prima di Torino-Monza, ha preso una botta al ginocchio. L’esito degli esami non è stato positivo: almeno un mese di stop per lui.

Le soluzioni in mezzo al campo

Al momento, 3 giocatori sono a disposizione in mezzo al campo: Samuele Ricci, Karol Linetty e Adrien Tameze. Nell’ultima partita, Juric ha schierato Ricci e Linetty a centrocampo e Tameze in difesa. In vista delle prossime partite, i 3 se la giocano per 2 posti. Linetty è una garanzia, sempre e comunque, di affidabilità. Ricci invece, contro il Monza ha dato spettacolo: da lui ci si aspetta un grande finale di stagione. Tameze è un jolly, che ha giocato però molto (forse fin troppo) in difesa. Al fianco di Ricci, la scelta tra Linetty o Tameze dipende anche dalla difesa…

Un discorso legato alla difesa

Tameze, di ruolo naturale, fa il centrocampista. Quando è arrivato al Toro, era stato preso per giocare in mezzo al campo. Poi però, complici gli infortuni di Schuurs e di Djidji, si è trovato a fare il difensore. Ha giocato molto spesso in quella posizione, come braccetto destro di Buongiorno. Sazonov non ha mai giocato dall’inizio a destra, Juric lo vede di più al centro. Sulla destra però, possono giocare anche Lovato e Vojvoda. Nelle prossime partite, Tameze servirà quasi sicuramente a centrocampo. Anche a gara in corso.