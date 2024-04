L’asse Bellanova-Zapata ha funzionato bene in questa stagione: Juric si affida a loro per questo finale di campionato bollente

8 partite e calerà il sipario sulla Serie A 2023/2024. Tutto è ancora da decidere per il Torino di Ivan Juric. L’Europa è vicina, ma serve un finale di stagione super. Finale di stagione in cui l’asse Bellanova-Zapata dovrà dare il meglio di sé. Dei 29 gol fatti in 30 partite, 4 sono arrivati grazie a loro due. In questa stagione hanno fatto bene entrambi, raggiungendo un livello di prestazione molto alto. Adesso serve lo sprint finale, per centrare l’obiettivo. Il primo gol realizzato dai due (assist di Bellanova e gol di Zapata) è arrivato proprio contro l’Empoli all’andata. L’ultimo invece, è arrivato contro la Roma.

Un asse che funziona

Se a sinistra il Toro crea meno pericoli, a destra dà il meglio. Nell’1-0 contro l’Empoli, cross di Bellanova dalla destra e gol di Duvan di testa a battere Berisha. Contro il Cagliari stesso copione, ma Zapata ha segnato con il destro. Contro il Sassuolo con il sinistro. Contro la Roma invece, è tornato a colpire di testa, sempre su assist di Bellanova. Questo asse, al Toro, ha portato ben 7 punti. Le galoppate sulla destra di Bellanova e la freddezza di Zapata sotto porta possono fare la differenza.

Rendimento al top

Per distacco, sono 2 tra quelli che stanno avendo un rendimento al top in granata. Per Bellanova 5 assist e 1 gol in 29 partite. Titolare assoluto, ha conquistato per la prima volta la Nazionale. Per Zapata invece, 9 gol e 4 assist in 27 partite: devastante. Dopo Udinese-Torino, Bellanova ha detto: “Oggi potevo fare il 5^ assist per Zapata, ma il portiere ha fatto una grande parata. Con Duvan è facile: butti la palla in mezzo e lui va a prenderla. Non è questione di sintonia o meno: con giocatori di questo calibro viene tutto più facile”.