Raoul Bellanova ha commentato la vittoria di oggi pomeriggio a Udine per 0-2: “Sono 3 punti meritati a pieno”

Raoul Bellanova, ha commentato Udinese-Torino: “Venivamo da 4 partite, dove non avevamo raccolto quanto seminato. C’era tanto rammarico. L’abbiamo preparata per venire qua e prendere i 3 punti. Ce li siamo meritati a pieno. La Nazionale era un sogno: emozione incredibile. Sono rimasto concentrato su questa partita però. Se è arrivata la chiamata lo devo al mister, ai compagni e al Torino. Hanno creduto in me in un momento dove forse non tutti l’avrebbero fatto. Oggi potevo fare il 5^ assist per Zapata, ma il portiere ha fatto una grande parata. Con Duvan è facile: butti la palla in mezzo e lui va a prenderla. Non è questione di sintonia o meno: con giocatori di questo calibro viene tutto più facile. Dobbiamo rimanere umili. Anche il Monza oggi ha vinto. Ci giochiamo tanto”.