Matteo Paro, allenatore in seconda del Torino, ha commentato la prestazione del suo Toro contro l’Udinese di Cioffi

Toro che vince 2-0 ad Udine. Matteo Paro, allenatore in seconda del Torino, ha commentato il match. Queste le sue parole: “Juric è sceso negli spogliatoi, ha fatto i complimenti a tutti, era molto contento. Gara interpretata bene, abbiamo riconosciuto bene le situazioni di gioco preparate, su entrambe le fasce. I ragazzi hanno mosso bene la palla. Sapevamo di dover fare così: l’Udinese è una squadra molto fisica. Ricci e Gineitis hanno fatto un’ottima prova, in posizione, giro palla e contrasti: devono continuare così. Per Buongiorno erano solo crampi. Vojvoda ha fatto molto bene, ha fatto un grande assist. Sapevamo che a livello di ritmo e gioco poteva darci qualcosa in più. Zapata lavora molto bene in settimana, è un grande professionista. Non lo scopriamo noi, sicuramente. Oggi l’abbiamo messo in mezzo e ha fatto molto bene. La squadra deve tentare di vincerle tutte, la classifica si guarda alla fine. Ci sono ancora tanti punti a disposizione”.