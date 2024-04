La rimonta con vittoria manca da parecchio tempo, praticamente da due anni: l’ultima volta fu proprio Empoli-Torino

Quando il Toro subisce gol prima di farlo, spesso e volentieri non vince la partita. Sono i dati a confermarlo. La vittoria completa, con rimonta, manca da parecchio tempo. Praticamente da due anni. Era il 1 maggio 2022: Empoli-Torino 1-3 con tripletta di Andrea Belotti. Era la prima stagione di Juric, quella 2021/2022. Poi tra la scorsa (2022/2023) e l’attuale, al massimo il Toro, quando ha subito gol è riuscito a pareggiare ma non a vincere. In questa stagione in particolare, la difesa del Toro è formidabile. In 30 partite, sono stati presi solo 26 gol. Quelli fatti però, sono pochi: 29. Meno di uno a partita. Per arrivare in Europa, in queste ultime 8 partite, i granata potrebbero aver bisogno di qualche rimonta.

L’ultima rimonta

L’ultima rimonta, è arrivata contro l’Empoli allenato all’epoca da Andreazzoli. Era la 35^ giornata. Il primo tempo si concluse sullo 0-0. Poi nel secondo tempo, gara sbloccata da Zurkowski al 9′. Al 26′, Juric tira fuori Pellegri e mette dentro Belotti. Il Gallo, con una tripletta, fece trionfare il Toro. Decisive le reti al 33′ (rigore), 42′ (rigore) e al 51′ su assist di Brekalo. Espulsi Verre e Stojanovic nei toscani. In questa stagione, il Toro è andato sotto e ha preso un punto nelle seguenti partite: Torino-Roma 1-1, Torino-Udinese 1-1, Sassuolo-Torino 1-1 e Napoli-Torino 1-1.

Uno scenario diverso

Lo scenario di Empoli-Torino di adesso, è diverso. Nel 2022 l’Empoli era già salvo e il Toro era stabile a metà classifica: si trattava di una partita senza pressioni. La stagione sucessiva, Empoli-Torino si è giocata il 28 gennaio 2023: 2-2. Anche in quel caso, il Toro perdeva 2-0. La stagione era in pieno sviluppo. Quella di sabato invece, è una sfida cruciale. Nicola sta provando a salvare l’Empoli, ma la situazione è ancora pericolosa. Il Toro d’altro canto, sogna l’Europa. Dopo lo scontro diretto vinto contro il Monza di Palladino e prima del derby, servono i 3 punti.