Contro il Monza Adam Masina e stato escluso dalla formazione titolare per far posto a Lazaro: a Empoli sarà ballottaggio

C’è sempre una prima volta. Ed è proprio il caso di Adam Masina. Il nuovo arrivato in casa Torino, che in questi primi mesi in granata ha superato ogni tipo di aspettativa, è stato escluso da Ivan Juric nella gara contro il Monza. L’allenatore gli ha preferito Valentino Lazaro, che non giocava dal primo minuto dallo scorso 26 febbraio, quando il Toro ha affrontato la Roma all’Olimpico. Per l’austriaco poi solo 12 minuti nelle successive tre gare, per poi essere catapultato sulla fascia sinistra contro gli uomini di Palladino. Da braccetto ha invece giocato Rodriguez, a cui Ivan Juric non ha mai rinunciato dall’inizio della stagione. Per Masina si è trattato dunque della prima esclusione dopo 7 gare giocate dal primo minuto.

Lazaro-Masina, è ballottaggio per l’Empoli

L’ex Udinese avrà fatto sicuramente fatica a digerire l’esclusione nell’ultima gara di campionato e vorrà da subito riprendersi il posto da titolare sulla sinistra contro l’Empoli. Che sia da esterno a tutto campo o da braccetto poco importa: Masina ha dimostrato di sapersi adattare benissimo a entrambi i ruoli. Ma la concorrenza di Lazaro è viva e non sarebbe una sorpresa se Juric dovesse decidere di puntare ancora una volta sull’ex Inter. Contro il Monza ha giocato una buona gara dopo settimane difficili, garantendo spinta e una buona fase difensiva. L’allenatore croato lo ha tirato fuori quando era riuscito a dare continuità alle sue prestazioni, dopo aver sfornato i primi assist contro Napoli e Cagliari. Ora sembra essere arrivata una nuova opportunità, che il numero 20 dovrà sfruttare al meglio se vorrà giocare un ruolo da protagonista nel rush finale del campionato di Serie A.