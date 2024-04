Davide Nicola affronterà il Torino da avversario dopo aver salvato i granata nel 2021, terminando a +4 sul Benevento

Davide Nicola ritrova il Torino. Nel prossimo turno di campionato i granata saranno infatti impegnati al Castellani di Empoli, squadra allenata proprio dall’ex tecnico granata. Nicola è subentrato sulla panchina degli azzurri a stagione in corso, prendendo il posto dell’esonerato Andreazzoli dopo la sconfitta che i toscani avevano rimediato contro il Verona lo scorso 13 gennaio. Da quel momento Zurkowski e compagni hanno inanellato un’ottima serie di risultati positivi, iniziata con il Monza e culminata al Mapei contro il Sassuolo. Poi quattro sconfitte consecutive, l’ultima contro l’Inter. Risultati che hanno contribuito a portare l’Empoli al terzultimo posto della classifica, a quota 25 punti e in piena zona retrocessione.

Quando Nicola salvò il Torino

L’avventura di Davide Nicola sulla panchina del Toro inizia 19 gennaio del 2021, quando prese il posto di Marco Gianpaolo. I granata in quel momento avevano solo 13 punti in campionato, per una prima parte di stagione tra le peggiori della storia del club nel campionato di Serie A. Nelle prime tre gare riuscì a ottenere tre pareggi seppur sofferti, contro Benevento, Fiorentina e Atalanta. Esattamente un mese dopo dal suo insediamento sulla panchina granata arrivò la sua prima vittoria, contro il Cagliari. Ottenne la matematica salvezza a una giornata dal termine della stagione, grazie al pareggio nel recupero contro la Lazio. Il Benevento fu quindi staccato di quattro punti e il Toro festeggiò la permanenza in Serie A prima di iniziare il nuovo ciclo targato Juric. Nonostante i 24 punti in 24 partite Nicola non venne infatti riconfermato e la guida tecnica della squadra passò al croato. Lui, come dichiarato, sarebbe rimasto anche la stagione successiva.

Nicola-Empoli, missione salvezza

Ora il tecnico vorrà ripetere sulla panchina dell’Empoli quanto fatto a Torino. Il calendario però non sarà dei più semplici e i toscani avranno vita dura da qui al termine della stagione. Nelle ultime otto di campionato dovranno affrontare Napoli, Atalanta, Lazio e Roma: quattro squadre impegnate nella corsa alle coppe europee. Contro Lecce e Udinese, dirette concorrenti per la salvezza, gli azzurri giocheranno in trasferta, mentre sfideranno in casa il Torino, appunto, e il Frosinone.