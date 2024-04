Il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato sui provvedimenti disciplinari per la 32ª giornata: nessuno squalificato per Torino e Juventus

Archiviato il 31° turno del campionato di Serie A il Giudice Sportivo ha diramato il comunicato in merito ai provvedimenti disciplinari per la prossima giornata di Serie A. Non figurano sanzioni tra Torino e Juventus, che disputeranno il Derby della Mole senza squalificati.

I provvedimenti del Giudice Sportivo

CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Krstovic (Lecce)

CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Caldirola (Monza)

Lautaro Martinez (Inter)

Pavard (Inter)

De Roon (Atalanta)

Zappacosta (Atalanta)

Deiola (Cagliari)

Nandez (Caglairi)

Ngonge (Napoli)

Saelemaekers (Bologna)

Serdar (Verona)