Gvidas Gineitis ha saltato Torino-Monza per infortunio: ecco l’esito degli esami a cui è stato appena sottoposto

Si ferma Gineitis in casa Toro. Il giocatore aveva saltato Torino-Monza, per un trauma distorsivo al ginocchio destro. Adesso è arrivato l’esito degli esami. Ecco la nota del club: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Gvidas Gineitis, in seguito al trauma distorsivo del ginocchio destro riportato in allenamento, hanno evidenziato un interessamento distrattivo al legamento crociato posteriore. In accordo con i consulenti ortopedici verrà intrapreso un percorso conservativo. Il quadro verrà monitorato con nuovi esami strumentali nelle prossime settimane”.

Infortunio Gineitis: i tempi di recupero

Il lituano classe 2004 non sarà operato. Per lui ci sarà un percorso conservativo. I prossimi esami saranno decisivi, ma il centrocampista starà fuori almeno per un mese. I tempi di recupero poi, sono personali e dipendono dal decorso. Quindi, con ottimismo, starà fuori un mesetto.