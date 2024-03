Dopo l’infortunio subìto contro la Fiorentina, si teme un lungo stop per Ivan Ilic: c’è attesa per gli esami del serbo

Continua a convivere con la sfortuna il Torino, che praticamente a ogni partita deve fare i conti con un infortunio. Nell’ultimo turno contro la Fiorentina, infatti, si è fatto male Ivan Ilic, che rischia di dover star fuori a lungo. Il serbo ha sentito molto dolore dopo un contrasto con Biraghi, toccandosi il ginocchio sinistro prima di accasciarsi a terra. Le sensazioni non sono positive, ma si attende l’esito degli esami per poter capire l’entità del problema.

Tanta sfortuna

Non c’è mai pace per Ivan Juric. Non solo la partita è stata condizionata da episodi negativi, come dimostrato dall’espulsione di Ricci, dalle tante occasioni da gol sprecate e proprio dall’infortunio dell’ex Verona, ma nel momento in cui l’emergenza pare essere terminata, con i rientri di Buongiorno e Rodriguez, ecco che ne scatta un’altra in mezzo al campo in vista del Napoli. L’allenatore dovrà infatti fare i conti con le assenze certe di Ilic e dell’ex Empoli, e probabilmente non avrà a disposizione nemmeno Tameze. Il camerunense poco più di una settimana fa ha infatti riportato un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro, e difficilmente potrà recuperare per la sfida di venerdì. Per forza di cose, l’allenatore granata dovrà quindi schierare un 11 diverso contro il Napoli da quello delle ultime uscite, e le opzioni sono due: affiancare Gineitis a Linetty o arretrare Vlasic, con Okereke ad agire da trequartista.

Terzo infortunio stagionale per Ilic

Questa, inoltre, è la terza volta che il centrocampista classe 2001 si ferma per dei problemi fisici. Era accaduto in primis nel settembre scorso, quando a causa di un problema alla caviglia aveva saltato la sfida contro la Salernitana. Dopodiché è stato fuori pure a fine gennaio, non riuscendo a giocare contro il Cagliari. Ora, invece, dovrà stare ai box per più di una sola partita.