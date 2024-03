L’analisi dell’arbitraggio di Marchetti per Torino-Fiorentina: errore clamoroso nell’occasione del rosso a Ricci

È incappato in una serata no Matteo Marchetti, arbitro designato per la sfida della 27^ giornata tra Torino e Fiorentina disputatasi al Grande Torino sabato sera. Il direttore di gara della sezione AIA di Ostia, infatti, non è riuscito a prendere le decisioni giuste nei momenti topici del match finendo per perdere di mano la gara ed innervosendo un po’ tutti. In generale Marchetti ha palesato diverse indecisioni soprattutto a livello gestionale che hanno compromesso la prestazione sua e dei giocatori.

L’analisi

Al 7’ la prima sanzione disciplinare per Marchetti il quale, un attimo dopo l’impatto tra Ilic e Biraghi che

causa l’infortunio del granata, ammonisce Ranieri per un’entrata imprudente e pericolosa al limite del

rosso su Bellanova. Al 19’ l’arbitro si avvale del check del VAR Sozza per valutare un eventuale tocco di

braccio di Belotti in area viola dopo una deviazione aerea ravvicinata di Ricci: le verifiche dimostrano che il tocco avviene con la spalla e non è dunque punibile. Al 38’ invece il VAR è decisivo per annullare il gol di Zapata il quale, prima di calciare in porta, si aiuta con un’evidente spinta a due mani su Milenkovic

disinteressandosi del pallone. Marchetti ben piazzato non aveva ravvisato la chiara scorrettezza

convalidando il gol. Nell’occasione ammonito Beltran (diffidato) per proteste. Al 49’ Nico Gonzalez e

Ricci saltano contendendosi un pallone aereo ma il centrocampista granata sbraccia colpendo il viola sul volto: giusta l’ammonizione comminata a Ricci e anche quella a Juric per proteste.

L’episodio chiave

Appena due minuti dopo l’episodio che cambia la partita: Arthur commette fallo su Ricci in ripartenza il quale, dopo essersi rialzato, chiede l’ammonizione del brasiliano in modo plateale ma senza rivolgere parole offensive o lesive nei confronti del direttore di gara che tuttavia, senza adoperare il minimo buonsenso gestionale, opta per il secondo giallo all’indirizzo di Ricci anziché ammonirlo solo verbalmente e soltanto dopo provvede ad ammonire Arthur (provvedimento che non prende tempestivamente e che sembra adottare solo per “rimediare” in qualche modo all’errore).

Nel corso della ripresa ancora qualche errore di valutazione minore e nel finale arrivano anche il cartellino giallo per Barak all’81’ per fallo su Bellanova (ed anche in questo caso l’intervento col piede sollevato è al limite) e le ammonizioni per i due tecnici Italiano e Juric (che viene allontanato dal campo avendo già ricevuto il primo giallo nel primo tempo). Insomma, una partita non condotta certo nel migliore dei modi dall’arbitro laziale, anzi incattivita dalle sue (in)decisioni.

Il bilancio

Per lui si è trattato del quarto incrocio complessivo col Torino e ora il bilancio conta 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte.