Il punto sull’arbitro / Come di consueto, ecco il punto sull’arbitro di Carlo Quaranta dopo Roma-Torino di ieri sera

È stato Juan Luca Sacchi a dirigere il posticipo tra Roma e Torino all’Olimpico, una sfida cruciale per i

granata per poter ancora sperare nell’Europa dopo la sconfitta contro la Lazio. Il direttore di gara della

sezione AIA di Macerata ha avuto il suo bel daffare per gestire una partita piuttosto spigolosa che, pur

risparmiando qualche cartellino, non gli è sfuggita di mano.

Il primo tempo e il rigore

La prima sanzione disciplinare è arrivata al 25’ quando Lazaro ha trattenuto Mancini sulla trequarti e si è

guadagnato l’inevitabile cartellino giallo; al 33’ ammonizione anche per Ricci per un pestone al piede di

Dybala. Al 41’ all’ingresso dell’area di rigore granata Azmoun, spalle alla porta, è colpito sulla caviglia da

Sazonov che tenta un anticipo improbabile anziché attendere: il tocco è netto ed il rigore, prontamente

rilevato da Sacchi, inevitabile. Regolare al 45’ la posizione di partenza d Bellanova che poi serve l’assist per il colpo di testa vincente di Zapata ed un minuto dopo ammonito Ndicka che commette fallo su Ricci.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo Sacchi concede qualche scorrettezza di troppo senza ricorrere ai cartellini: rischia

Cristante al 55’ per un pestone a Ricci così come Masina che al 63’ferma fallosamente Dybala; sospetta

anche l’entrata irruenta di Angelino su Bellanova mentre all’85’ c’è l’ultima ammonizione della gara ai

danni di Cristante ancora per un fallo su Bellanova. L’ultima emozione arriva nei minuti di recupero sul

risultato di 3-2: Zapata in area giallorossa entra in collisione con Cristante ma l’arbitro lascia correre e, dopo un breve check, il VAR Prontera conferma, il contatto è lieve, il colombiano cade dopo uno scontro fortuito con Ndicka ed aver pestato il piede a Cristante.

Il bilancio

Per Sacchi si è trattato del quinto incrocio con il Torino con il quale ora vanta un bilancio di 2 vittorie e 3

sconfitte.