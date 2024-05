Il punto sull’arbitraggio di Livio Marinelli in Verona-Torino: giusto il gol annullato ai padroni di casa nel finale

Gara semplice con leggero brivido (e polemiche) nel finale quella tra Verona e Torino ben diretta dall’arbitro Livio Marinelli. L’arbitro della sezione AIA di Tivoli non ha dovuto faticare nella gestione adoperando un metro consistente nel fischiare anche nel dubbio arrivando a sanzionare trentaquattro falli, ammonendo cinque calciatori ed espellendone uno (Henry, nel finale).

La partita

Pochi grattacapo nel corso della prima frazione: diversi falli fischiati ma il primo cartellino giallo giunge al 38’ nei confronti di Noslin per un’entrata in scivolata sui piedi dell’ex Tameze; lo stesso giusto

provvedimento al 44’ arriva anche per Magnani il quale ostacola fallosamente Zapata che lo aveva superato. Nel secondo tempo arrivano i gol che indirizzano la partita, tutti regolari. La partita si accende nel finale: all’89’ Henry con un colpo di testa batte Milinkovic-Savic ma dopo essersi appoggiato fallosamente con entrambe le mani sulle spalle di Dellavalle. Spinta evidente e decisiva che il direttore di gara ravvisa prontamente senza l’ausilio del VAR Valeri che pure successivamente conferma con un check la decisione dal campo. Da lì gli animi si surriscaldano ed al 93’ Marinelli deve estrarre dapprima due cartellini gialli per sedare un accenno di rissa tra Pellegri e Suslov e poi un altro per Linetty intervenuto in un secondo momento nella mischia. Dopo il triplice fischio l’arbitro espelle anche Henry per reiterate proteste.

Il bilancio

Per Marinelli si è trattato della nona presenza stagionale in serie A e del terzo incrocio complessivo con i granata i quali con lui hanno ottenuto sin qui tre vittorie in altrettante sfide (in precedenza contro Fiorentina due anni fa ed Empoli nella gara di andata in questo campionato).