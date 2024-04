L’analisi dell’arbitraggio di Rapuano in Torino-Frosinone: nessuna polemica come all’andata e in Coppa Italia

Stavolta la partita tra Torino e Frosinone non ha scatenato polemiche per le decisioni arbitrali così come era accaduto nella gara di andata (arbitro Massimi) o nei sedicesimi di finale di Coppa Italia (arbitro Fourneau). Merito anche dell’arbitro designato, Antonio Rapuano della sezione AIA di Rimini che ha gestito agevolmente con la dovuta attenzione una sfida che non ha presentato casi da VAR.

La direzione di Rapuano nella prima frazione

Rapuano ha lasciato giocare, al 23’ è stato forse un po’ di manica larga con Romagnoli che saltando aveva appoggiato il gomito sulla nuca di Zapata ed al 34’ è intervenuto correttamente a sanzionare col cartellino giallo “ai limiti dell’arancione” Valeri per un intervento in ritardo sul piede di Bellanova. Poteva starci l’ammonizione anche al 43’ quando Mazzitelli interveniva in modo pericoloso sulla caviglia di Vlasic. Al 45’ l’arbitro decide bene decretando un calcio di punizione al Torino per un controllo con la mano di Cheddira accerchiato da tre difensori in area granata.

Il secondo tempo

Niente da eccepire nel corso della ripresa quando il direttore di gara romagnolo ammonisce tre altri giocatori: Linetty (diffidato) al 61’ che commette un fallo tattico fermando da dietro Cheddira a pochi metri dall’area (non è da rosso sebbene fosse ultimo uomo poiché il marocchino si stava allargando), Okoli all’83’ per una vigorosa spallata i danni di Bellanova ed a Tameze all’87’ per un fallo su Okoli in ripartenza.

Convincente prestazione di Rapuano, il quale quest’anno ha diretto anche la finale di Supercoppa italiana, con il quale il Torino ha un bilancio complessivo di tre vittorie, due pareggi ed una sconfitta.