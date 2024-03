L’analisi dell’arbitraggio di Colombo in Udinese-Torino: qualche sbavatura sull’utilizzo dei cartellini per il direttore di gara

Per la partita tra Udinese e Torino al Bluenergy Stadium l’arbitro designato è stato Andrea Colombo che

ha diretto una gara non particolarmente difficile fischiando lo stretto necessario e ammonendo cinque

giocatori. L’arbitro della sezione AIA di Como ha diretto con attenzione e non ha commesso gravi errori, è stato bravo a concedere il vantaggio quando necessario e a prendere le decisioni giuste nei casi più

delicati anche se per quanto concerne i provvedimenti disciplinari forse avrebbe potuto fare meglio.

Un buon primo tempo

All’11’ l’assistente valuta correttamente la posizione di Zapata sul cross di Vojvoda che frutta il vantaggio alla squadra di Juric: Bijol tiene in gioco l’attaccante colombiano. Al 23’ linea morbida di Colombo che richiama solo verbalmente Giannetti che entra in ritardo su Vlasic. Al 36’ fa bene a lasciar giocare dopo un tocco fortuito di braccio (perfettamente aderente al corpo) in area granata di Zapata su tiro di Thauvin senza bisogno di ricorrere al VAR. Al 43’ ammonito giustamente Wallace che rifila un pestone a Okereke ed al 45’ stessa sorte per Ehizibue che commette un fallo su Gineitis (in questo caso applica correttamente la regola del vantaggio).

Giallo esagerato per Buongiorno

Al 49’ rischia lo stesso Ehizibue che commette un fallo su Ricci, anche in questo caso l’arbitro lo richiama solo verbalmente. Al 52’ invece cartellino giallo esagerato per Buongiorno che entra da dietro su Lucca ma senza vigoria spropositata o in modo scomposto. Al 57’ ammonito Giannetti per entrata tattica fallosa da dietro su Vlasic in progressione al limite dell’area. Ancora un rischio per Giannetti su Ricci all’84’ mentre all’87’ l’ultima ammonizione della gara è per Sazonov per un intervento troppo deciso su Success.

Il bilancio

Per Colombo si è trattato del sesto incrocio con i granata e dopo la partita di ieri il bilancio complessivo è in perfetto equilibrio (due vittorie, due pareggi e due sconfitte).