Il cileno al termine della stagione ha raggiunto i suoi compagni di nazionale in vista delle sfide contro Argentina e Bolivia

Con la conclusione della Serie A gli ultimi giocatori hanno raggiunto i ritiri con le rispettive nazionali in vista delle prossime sfide. Maripan dopo essersi distinto come uno dei migliori del Torino si è guadagnato la convocazione in nazionale sotto la guida di Gareca. La nazionale cilena in questi giorni si sta preparando per affrontare le due gare contro l’Argentina e la Bolivia, rispettivamente il 6 e 10 giugno, che saranno valide per la qualificazione alla prossima edizione dei mondiali.

L’elenco dei convocati

Ecco chi sono i 28 giocatori convocati su cui l’allenatore del Cile potrà fare affidamento:

Portieri: Cortes, Vigouroux, Castelloni

Difensori: Hormazabal, Loyola, Fernandez, Maripan, Kuscevic, Lichnovksy, Diaz, Sierralta, Suazo, Matus

Centrocampisti: Echeverria, Pavez, Urena, Vidal, Cabral, Nunez, Aranguiz, Pizarro, Altamirano

Attaccanti: Guerrero, Osorio, Cepeda, Aravena, Davila, Sanchez