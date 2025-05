Al termine di una difficile stagione il paraguayano ha raggiunto i suoi compagni di nazionale per riprendere gli allenamenti

Al termine della sua quinta stagione al Torino dopo un campionato deludente, Antonio Sanabria con la sua nazionale tenterà di lasciarsi alle spalle questa buia annata della sua carriera, in cui è riuscito a realizzare solamente 2 gol in 26 partite giocate. Per ripartire il giocatore del Torino proverà a fare bene con i propri colori, in vista dei prossimi impegni del 6 e 11 giugno, rispettivamente contro Uruguay e Brasile. La nazionale paraguayana in data odierna ha iniziato i preparativi per le prossime partite di qualificazioni ai mondiali, sotto la guida del commissario tecnico Alfaro ha diretto l’allenamento in cui hanno partecipato undici giocatori, mentre gli altri convocati verranno aggiunti gradualmente nei prossimi giorni.