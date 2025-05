L’Italia Under 17 saluta gli Europei. Gli azzurrini di Favo sono stati eliminati dal Portogallo ai calci di rigore

L’Italia dice addio agli Europei Under 17. La formazione di Massimiliano Favo è stata eliminata ai calci di rigore dal Portogallo. La rivincita della scorsa finale del torneo questa volta ha sorriso ai lusitani, vittoriosi dagli 11 metri contro Luongo e compagni.

Il giovane centrocampista del Torino si è reso protagonista di un ottimo Europeo. Le belle prestazioni del talento granata e dei suoi compagni non sono bastate per difendere il titolo ottenuto nella scorsa edizione del torneo. Nel match contro il Portogallo l’Italia è andata 2 volte avanti ed è stata raggiunta altrettante volte dai ragazzi di Bino. Per gli azzurrini in gol Inacio e Baralla.

L’Europeo di Andrea Luongo

Per Andrea Luongo, l’eliminazione all’Europeo con l’Italia deve essere stata amarissima. La formazione di Favo si era prefissata l’obiettivo del back-to-back nella competizione. Due titoli di fila avrebbero consacrato gli azzurrini che, invece, tornano a casa in anticipo.

L’Europeo di Luongo è stato comunque positivo. Il centrocampista e capitano dell’Under 17 del Toro si è messo in luce con 1 gol e 2 assist in 4 presenze. Una prova solida del classe 2008 che si candida come futuro elemento della prima squadra granata.

I numeri con il Torino

Luongo è il capitano dell’Under 17 del Torino. Una responsabilità importante per il ragazzo di Napoli, trasferitosi al Nord per inseguire un sogno. In questa stagione, il centrocampista granata ha messo in mostra tutto il suo talento.

Con la sua squadra, Luongo ha raccolto 7 gol e 1 assist in 21 presenze. La strada verso il Toro “dei grandi” è molto lunga e la giovane età obbliga la stella granata a proseguire la trafila per crescere qualitativamente e psicologicamente. Tuttavia, l’approdo in Primavera è certo o quasi e il cammino verso la prima squadra potrebbe essere un lungo rettilineo senza troppi ostacoli davanti a sé.