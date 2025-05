Arrivato in estate per rinforzare la difesa, Maripan ci ha messo un po’ a ingranare ma poi ha dato tante soddisfazioni a Vanoli e ai tifosi

Arrivato in estate nel via vai tra entrate e uscite di mercato che ha coinvolto gran parte del reparto difensivo, Guillermo Maripan è stata una grande scoperta per il Torino. Un leader totale, ma ci è voluto tempo. Vagnati lo ha portato in Italia a fine estate quasi come una sorta di mossa disperata, ed effettivamente nelle prime uscite lo è sembrato realmente. L’inizio è stato dei peggiori: alla seconda partita da titolare – contro l’Inter -, infatti, il cileno è stato espulso in seguito a un’entrataccia ai danni di Thuram, lasciando i compagni in inferiorità numerica per gran parte della gara. Vanoli aveva riprovato a dargli fiducia, ma poi un altro errore pesante commesso contro la Fiorentina lo ha portato a tenerlo fuori per 5 partite di fila. A un certo punto qualcosa è cambiato, e dalla partita contro il Bologna in poi non è letteralmente più uscito dal campo, dando tante soddisfazioni.

Questione di leadership

Sliding doors. Già, perché nel calcio queste porte girevoli incidono più di qualsiasi altra cosa. Una squalifica di Coco ha cambiato la stagione del Toqui, schierato titolare contro il Bologna e confermato fino alla fine del campionato. L’ex Monaco si è riconquistato la fiducia di Vanoli, diventando il leader inamovibile della retroguardia e contribuendo in gran parte al raggiungimento degli ottimi numeri difensivi. Non è un caso il fatto che dal suo “rientro” la squadra abbia subito molti meno gol e abbia ottenuto tanti risultati utili consecutivi: anche questo ha portato al premio “Pallone granata” consegnatogli. Anche l’anno prossimo quindi con ogni probabilità si ripartirà da lui, che con un anno di esperienza italiana alle spalle non può che far meglio. La difesa del futuro potrebbe essere composta da lui e Schuurs, in attesa del tanto atteso rinforzo dal mercato.

Presenze totali: 29

Gol: 1

Assist: 1

Voto: 6.5