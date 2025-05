Come il 2021-2022, anche quest’anno i granata chiudono nuovamente il campionato senza un vero trascinatore offensivo

A distanza di tre anni, il Torino si ritrova a chiudere un’altra stagione senza alcun giocatore in doppia cifra in campionato. Era già accaduto nel 2021-2022, quando i granata conclusero l’anno senza un giocatore capace di superare quota dieci gol. Una statistica che racconta di un problema cronico nel reparto offensivo e di una tendenza che nemmeno i cambi di guida tecnica o gli innesti dal mercato sono riusciti a invertire.

Da Belotti ad Adams, ma la doppia cifra resta un miraggio

Nella stagione 2021-2022 il miglior marcatore fu Andrea Belotti, fermatosi a 8 reti nonostante i tanti problemi fisici. Subito dietro Josip Brekalo con 7 centri e Antonio Sanabria con 6. Numeri modesti, ma distribuiti in un contesto dove la squadra di Ivan Juric mostrava comunque idee e una certa compattezza.

Quest’anno la storia si è ripetuta. Il miglior marcatore del Torino 2024-2025 è stato Ché Adams, che si è fermato a 9 gol (10 con la rete in Coppa Italia). A ruota Nikola Vlasic e Eljif Elmas, rispettivamente con 5 e 4. Sanabria, presente anche tre anni fa, è rimasto a secco di gol in casa e ha vissuto una delle sue stagioni più difficili.

Il Toro e l’allarme offensivo

Il confronto tra i due tridenti offensivi mostra un’involuzione: se nel 2022 almeno si poteva contare sull’estro intermittente di Brekalo e sulla pericolosità di Belotti, oggi il Torino è apparso spesso sterile e prevedibile in fase di finalizzazione. In assenza di Duvan Zapata, nemmeno gli inserimenti di centrocampisti offensivi come Vlasic o Elmas sono riusciti a sopperire all’assenza di un bomber vero. Questi numeri certificano la necessità di un intervento deciso sul mercato per trovare un attaccante da doppia cifra stabile. Perché una squadra ambiziosa non può permettersi di chiudere due campionati su quattro senza un marcatore da almeno dieci reti. E il Torino lo sa.