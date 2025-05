Cairo e Vanoli si sono incontrati, ma la decisione finale è rinviata: nuovo appuntamento in vista, mentre entrambe le parti valutano altro

Non c’è ancora una decisione definitiva sul prossimo allenatore del Torino. L’incontro andato in scena ieri tra il presidente Urbano Cairo e Paolo Vanoli non ha portato all’esonero (come inizialmente si pensava) ma nemmeno a una conferma definitiva. L’addio del tecnico granata sembrava scontato ma, inaspettatamente, le parti si sono confrontate in un clima costruttivo. Servirà, però, un ulteriore faccia a faccia prima di arrivare – probabilmente – a una scelta concreta.

Nuovo incontro con Vanoli, ma Baroni resta in pole

Cairo ha infatti dato a Vanoli un nuovo appuntamento, in data ancora da definire, per proseguire il dialogo e, forse, decidere una volta per tutte se sarà lui a guidare i granata anche nella stagione 2025/2026 oppure no. L’incontro di ieri è servito per chiarire le rispettive posizioni e impostare le basi di un possibile accordo, ma non ha portato alla tanto attesa ufficialità. Nel frattempo, però, il presidente granata continua a guardarsi intorno. Marco Baroni resta il nome in cima alla lista: è lui il profilo che Cairo segue con maggiore convinzione.

Vanoli resta in attesa ma guarda altrove

Dal canto suo, anche Vanoli mantiene aperte le porte. L’allenatore si è detto disponibile a proseguire la trattativa con il Torino, ma non ha intenzione di restare in attesa troppo a lungo. In questi giorni ascolterà eventuali proposte che dovessero arrivare da altri club, anche in Serie A, dove ha lasciato buone impressioni grazie alla promozione ottenuta con il Venezia e al suo approccio moderno alla gestione della squadra. La situazione resta quindi fluida e il futuro di Vanoli dipende da più fattori: le valutazioni di Cairo, le alternative sul tavolo e le eventuali proposte che il tecnico potrebbe ricevere.