Al primo anno in maglia granata Coco è andato ben sotto le aspettative, non riuscendo a reggere il peso dell’eredità lasciata da Buongiorno

Un altro campionato è giunto al termine, e arrivati alla fine è tempo di bilanci e di pagelloni. Dopo esser partiti dalla porta si arriva ora alla difesa, totalmente rivoluzionata tra mercato estivo e invernale. In tanti tra i big hanno salutato, basti pensare a Ricardo Rodriguez, Djidji e Buongiorno, e altrettanti ne sono arrivati. Quasi nessuno è riuscito a fare meglio dei propri predecessori, ma se c’è un cambio che più di altri ha portato tutt’altro che i frutti sperati è quello che riguarda l’acquisto di Saul Coco per sostituire Buongiorno. Prelevato dal Las Palmas per circa 8 milioni di euro, il difensore equatoguineano già da quando è arrivato non è stato accolto con grandi aspettative, con i tifosi che preannunciavano come difficilmente potesse dare continuità alle ottime cose fatte da Bongio.

Una stagione negativa

Previsioni confermate, perché al di là delle prime partite in cui ci si era quasi convinti della grande intuizione di Vagnati il numero 23 ha poi deluso in lungo e in largo. Nella primissima fase di campionato il classe ’99 ha un po’ illuso tutti, segnando due gol contro Venezia – decisivo – e Lazio e mostrando grande solidità difensiva, salvo poi perdersi da ottobre in poi. Qualcosa si è sgretolato, forse all’interno della sua testa, e di fatto non è mai tornato il Coco “ammirato” a inizio stagione. Vanoli lo ha provato a recuperare in più modi, soprattutto confermandolo sempre da titolare e garantendogli fiducia, ma non ci è riuscito. Hanno pesato in particolar modo gli errori commessi tra Cagliari, Napoli, Atalanta e non solo, che giornata dopo giornata hanno contribuito a diminuire le sue certezze. Il futuro ora è un’incognita: il Toro certamente andrà alla ricerca di un nuovo centrale che possa giocare titolare, dunque in caso di mancata cessione lo spazio per lui si ridurrebbe molto.

Presenze totali: 34

Gol: 2

Assist: 0

Voto: 5