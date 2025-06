Le reazioni dei tifosi granata alla nomina del nuovo tecnico del Torino: dagli auguri per il nuovo mister al sostegno per Vanoli

In data odierna l’ex tecnico del Torino Paolo Vanoli ha dovuto salutare la panchina granata dopo essere stato esonerato dalla società. Per sostituirlo è stato chiamato l’ex allenatore della Lazio Marco Baroni, una scelta tecnica che ha suscitato diverse reazioni sui social da parte dei tifosi del Torino. In molti si sono uniti nell’augurargli il meglio per il futuro: “In bocca al lupo Mister”, “Benvenuto mister, avanti tutta”, “Ora sei dei nostri, benvenuto nella Torino granata mister!” Commenti che lasciano trasparire l’affetto e il sostegno di numerosi sostenitori, che con Baroni al comando sperano di tornare a vedere un Torino competitivo. In molti invece hanno espresso le loro preoccupazioni per il futuro, avvisando il nuovo allenatore delle sue prossime possibili difficoltà: “Non ti arrabbiare se non avrai una squadra competitiva… Forza Mister…”, “In bocca al lupo, mi dispiace per te veramente, te lo dico con grande anticipo”, “Ecco la prossima vittima sacrificale, che si ritroverà una squadra da Serie B”.

Il sostegno a Vanoli

Nonostante sia stato esonerato da poche ore, i tifosi del Torino continuano a esprimersi sui social la propria ammirazione nei confronti di Vanoli. L’ex allenatore granata nonostante l’addio rimarrà nei cuori di numerosi tifosi granata che non hanno mai smesso di sostenerlo: “Paolo Vanoli è il mio allenatore”, “Io sto con Vanoli”, “Vogliamo Vanoli”. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Baroni diversi tifosi laziali e delle altre sue ex squadre hanno espresso sui social la propria ammirazione per il nuovo tecnico, che oltre a essere un grande allenatore ha dimostrato di essere un valore aggiunto delle squadre che ha allenato: “Da tifoso laziale avete un grande uomo e anche un ottimo allenatore”, “In bocca al lupo mister, grazie di tutto”. Oltre ai messaggi di sostegno e di incoraggiamento i tifosi del Torino hanno continuato a esprimere il proprio dissenso nei confronti della società: “Urbano Cairo devi vendere.. vattene..”, “Cairo vattene… Vagnati vattene”.