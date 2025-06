Il Torino sta definendo l’accordo con Marco Baroni. I granata offrono un biennale a 1.2 milioni a stagione e un bonus per l’Europa

Il Torino si prepara alla nuova era targata Marco Baroni. In attesa dell’ufficialità del divorzio da Paolo Vanoli, i granata lavorano per definire i dettagli con l’ex allenatore della Lazio. Recentemente, Baroni ha rescisso il suo contratto che lo legava ai biancocelesti fino al 2026.

L’allenatore passa da un biennale a un biennale. Secondo quanto circola sulla proposta granata, il Toro avrebbe offerto 2.4 milioni all’allenatore per due anni. Nell’accordo è stato inserito un bonus particolare.

Torino-Baroni, prove d’Europa

Il Torino è consapevole di aver deluso le aspettative nella stagione da poco terminata. I granata vogliono (e devono) sfruttare il calciomercato estivo per colmare le lacune dello scorso campionato. L’arrivo di Baroni in tempi brevi sarà utile per puntare su quei giocatori che possono interpretare al meglio l’idea di gioco dell’ex Lazio.

Il Toro ambisce all’Europa e la dimostrazione è nel contratto di Marco Baroni. Oltre a 1.2 milioni a stagione per 2 anni, i granata inseriranno nell’accordo con l’allenatore anche un bonus per la qualificazione alle coppe europee.

L’addio di Vanoli

Con l’arrivo a Torino di Marco Baroni si conclude l’esperienza in granata di Paolo Vanoli. L’allenatore è arrivato al Filadelfia la scorsa estate dal Venezia dopo l’entusiasmante cavalcata dei veneti dalla Serie B alla vittoria dei playoff di categoria, con conseguente promozione in A.

Vanoli saluta il Torino dopo 40 partite tra campionato e Coppa Italia. Sulla panchina granata, l’allenatore ha totalizzato una media di 1.16 punti a partita. Sotto la gestione Vanoli, il Toro ha segnato 42 gol e ne ha incassati 47. Il Torino ha concluso la stagione all’undicesimo posto, con 44 punti. I granata hanno inseguito a lungo l’obiettivo del decimo posto (per concludere il campionato in maniera dignitosa), senza riuscire a ottenerlo. Nell’ultima partita stagionale del Toro i granata hanno perso 2-0 contro la Roma allo stadio Olimpico Grande Torino e sono usciti dal campo sommersi dai fischi dei tifosi.