Il pagellone di Adrien Tameze al termine della stagione 2024/2025: il camerunese non convince alla seconda stagione al Torino

Al termine di un’annata deludente è tempo di fare il bilancio delle prestazioni dei giocatori del Torino nel corso di quest’ultima stagione. Tameze nella sua seconda stagione in granata non è riuscito a dare un contributo sufficiente alla squadra, che sotto la guida del tecnico Vanoli ha fatto affidamento sull’ex centrocampista del Verona in diverse occasioni, ma raramente si è dimostrato decisivo. L’ex tecnico del Venezia nel corso del campionato ha sempre mostrato di preferire giocatori più abili tecnicamente che fisicamente, scegliendo di di dare più minuti ai palleggiatori, in modo da favorire il dialogo di gioco tra i diversi settori del campo.

Il rendimento stagionale

Dopo essere arrivato dal Verona per poco meno di 3 milioni di euro, Adrien Tameze in queste ultime 2 stagioni raramente ha fatto intravedere le ottime abilità che avevano destato l’interesse del Torino nel periodo in cui giocava per la squadra veneta. In quest’ ultima stagione il camerunese non ha collezionato nessuna partecipazione a una realizzazione offensiva della squadra, e dopo due anni al Torino, il giocatore classe 1994 è ancora in cerca del suo primo gol in granata.

Nonostante le 20 presenze in campionato, Tameze ha avuto pochi minuti a disposizione nel corso della stagione, è stato spesso impiegato a gara in corso, riuscendo a ritagliarsi qualche minuto negli ultimi spezzoni di gara per aiutare i suoi compagni a tentare di consolidare il risultato. Il camerunese da parte sua ha avuto anche poche opportunità di incidere positivamente per la squadra a causa di diversi infortuni che l’hanno tenuto fermo nel corso della stagione, ha avuto la possibilità di rilanciarsi insieme a tutti i membri della rosa nella prima parte di stagione del nuovo anno, ma il trauma distrattivo al soleo sinistro l’ha tenuto lontano dal terreno di gioco per poco più di un mese, e al suo rientro il Torino aveva già iniziato il percorso negativo di risultati.

Partita giocate: 20

Gol: 0

Assist: 0

Voto: 5