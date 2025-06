Il difensore georgiano si è fatto male allo stesso ginocchio operato a ottobre. Si tratta del menisco, il peggio è scongiurato

Scatta l’allarme in casa Torino per le condizioni fisiche di Saba Sazonov. Il difensore centrale, reduce dal prestito all’Empoli, è tornato recentemente in campo con la Nazionale Under 21 della Georgia dopo un lungo stop durato mesi per infortunio. La sua partecipazione all’Europeo di categoria segna il ritorno all’attività agonistica, ma le sue condizioni destano ancora qualche preoccupazione in casa granata. Fortunatamente gli esiti degli esami a cui il difensore georgiano si è sottoposto hanno scongiurato il peggio: si tratta del menisco, il crociato non presenta alcuna lesione.

L’infortunio di Sazonov: i dettagli

Sazonov è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio durante la sfida tra la Georgia U21 e la Francia U21, match poi perso dalla sua nazionale ma in cui il difensore granata era anche riuscito ad andare a segno. A 48 ore dall’infortunio, tuttavia, le sue condizioni non mostrano segnali di miglioramento evidenti. Per valutare con precisione l’entità del problema, saranno necessari accertamenti strumentali più approfonditi, che verranno effettuati nelle prossime ore. Una potenziale brutta notizia per Marco Baroni, che contava di avere il giocatore a disposizione per il ritiro estivo di Prato allo Stelvio: il rischio di un lungo stop è concreto.