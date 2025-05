Il Torino sta organizzando il periodo estivo in vista della stagione 2025/26. Tra le amichevoli si valuta la sfida con l’Hoffenheim

Il Torino pensa già al futuro. Dopo la stagione deludente, i granata vogliono lavorare bene in estate per riscattare lo scialbo campionato 2024/2025. Per questo motivo, la società è al lavoro per organizzare le amichevoli estive.

Alcune gare si disputeranno nel ritiro di Prato allo Stelvio, in programma dal 14 al 26 luglio. L’estate del Toro non si limiterà solo a gare con club italiani. I granata, infatti, stanno valutando un’amichevole con una squadra estera. La scelta dovrebbe ricadere sull’Hoffenheim, storico club della Bundesliga. Il match contro i tedeschi dovrebbe disputarsi ad agosto, come test finale prima dell’esordio in Coppa Italia.