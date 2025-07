Anche stamattina il portiere del Torino non ha partecipato alle esercitazioni col gruppo: ha lavorato col preparatore poi è rientrato

Fisicamente è in ritiro a Prato allo Stelvio ma nella pratica è un giocatore che aspetta solo di essere ceduto. Lo si vede pochissimo ormai: Milinkovic-Savic anche stamattina ha lavorato con il preparatore insieme agli altri portieri, poi quando è cominciata l’esercitazione tattica sul campo principale ha fatto capolino un paio di minuti, lasciando praticamente subito la seduta e dirigendosi negli spogliatoi.

Non aveva preso parte alla prima amichevole ma questo non ha sorpreso nessuno: non si vuole rischiare un infortunio per evitare che ulteriori complicazioni a una trattativa già difficile di suo.

La trattativa col Napoli

Torino e Napoli ormai da tempo trattano per riuscire a trovare l’intesa che accontenti le due parti. Al momento, però, sia Cairo che De Laurentiis non sembrano volersi allontanare dalle proprie posizioni. E così la distanza sulla cifra rimane, non l’unico motivo per cui non è ancora finita questa lunga telenovela.

Baroni aspetta il sostituto

Nel frattempo Milinkovic-Savic aspetta ma aspetta pure Baroni, che sa di non poter contare sul serbo ma allo stesso tempo non ha a disposizione un sostituto da inserire subito e da allenare col resto della squadra. Da Israel, l’ultimo estremo difensore in ordine di tempo ad essere entrato nei radar, a Falcone e Montipò: tutto è bloccato dalla mancata cessione dell’attuale portiere granata.