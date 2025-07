Continua la preparazione in vista della nuova stagione: il Torino si allena a Prato Allo Stelvio dove resterà fino a sabato

Allenamento agli ordini di Marco Baroni per il Torino. La squadra granata sta preparando la nuova stagione: il debutto sarà contro il Modena il prossimo 18 agosto al Grande Torino, per la sfida di Coppa Italia. In Val Venosta, a Prato allo Stelvio, il gruppo si allena da martedì scorso. Sabato la seconda amichevole contro la Cremonese.

La diretta dell’allenamento

Ore 11.31 La maggior parte della squadra rientra negli spogliatoi, restano in campo a battere le punizioni Vlasic, Adams, Ilic, Biraghi. Poco dopo anche loro lasciano il campo principale. Si conclude l’allenamento.

Ore 11.20 La squadra con pettorina, quella “titolare” è composta da Paleari, Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi. Anjorin con Casadei in mezzo al campo, sulla trequarti Vlasic a destra, Sanabria centrale e Cacciamani a sinistra. In attacco c’è Adams. In granata giocano Lazaro e Gineitis, regolarmente in campo, non coinvolto in questa esercitazione Dembélé.

Ore 11.05 Inizialmente Milinkovic-Savic era sul campo per l’esercitazione ma dopo un paio di minuti si è allontanato, lasciato il posto a Paleari. Dalla parte opposta si alternano Popa e Siviero.

Ore 11.00 Ora la squadra è sul campo principale. Esercitazione tattica con il gruppo diviso in sue squadre e con due jolly, in questo caso Kirilov e Mullen. Da segnalare che nella squadra con pettorina ci sono Coco e Maripan, oggi provati insieme a differenza degli altri giorni. Regolarmente presente Anjorin, in mediana con Casadei.

Ore 10.40 La squadra esce dalla palestra e si sposta in un altro campo, mentre lo staff prepara quello principale. Lì il gruppo lavora su scatti e altri esercizi. Ci sono Anjorin, Lazaro e Gineitis che ieri avevano svolto lavoro differenziato.

Ore 10.10 Nel frattempo i portieri, con il preparatore, si allenano sul campo secondario. C’è anche Milinkovic-Savic, in attesa della cessione

Ore 10.00 Cominciato l’allenamento mattutino del Torino. I giocatori sono al momento in palestra e terminato il lavoro si sposteranno sul campo principale