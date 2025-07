Il giovane centrocampista granata ha lasciato il ritiro per un fastidio al ginocchio accusato in amichevole: proseguirà il recupero a Torino

Primo imprevisto fisico del ritiro estivo per il Torino. Aaron Ciammaglichella ha lasciato in anticipo Prato allo Stelvio a causa di un fastidio muscolare accusato durante l’ultima amichevole – contro l’Ingolstadt – disputata dai granata. Si tratta di un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Il giovane centrocampista, classe 2005, aveva già sostenuto degli accertamenti domenica, ma il persistere del dolore ha spinto lo staff medico a optare per il rientro a Torino, dove proseguirà il percorso di recupero.

Un’assenza che priva Marco Baroni di uno dei profili più interessanti in rampa di lancio dal settore giovanile. Ciammaglichella, reduce da un’ottima stagione con la Ternana e considerato tra i giovani più promettenti del vivaio granata, sarà monitorato giorno dopo giorno per valutare i tempi di recupero. L’obiettivo è rimetterlo a disposizione nelle prossime settimane, in vista delle ultime fasi della preparazione estiva.