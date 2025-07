Simpatico siparietto tra Nikola Vlasic e i tifosi: sul tema derby il numero dieci è in sintonia con i tifosi

Dopo l’allenamento ha incontrato i tifosi per selfie e autografi. Nikola Vlasic, terminato l’allenamento, si è fermato con chi lo aspettava per una foto e c’è stato anche il tempo di un siparietto. Un tifoso gli ha infatti chiesto “Uno o due gol al derby”. Il croato ha risposto “Speriamo”, per poi aggiungere “Basta che vinciamo”.

Il video: