A Prato Allo Stelvio partitella divisa in tre tempi per i granata di Baroni: presenti anche i Primavera di Fioratti

Nuovo giorno a Prato allo Stelvio, nuovo allenamento per il Torino di Marco Baroni. Oggi, 22 luglio, i granata scenderanno in campo nell’ottavo giorno di ritiro. In mattinata, i granata svolgeranno un allenamento congiunto con la Primavera di Fioratti, che finora si è allenata a pochi chilometri di distanza dalla prima squadra, a Lasa.

L’allenamento mattutino: la diretta

Ore 11.55 Si è chiuso l’allenamento del mattino: la squadra rientra negli spogliatoi

Ore 11.35 Cambia ancora la formazione con pettorina in campo: tornano infatti i Primavera ma è una formazione diversa dalla precedente. In porta con loro Siviero, si vede anche uno dei volti nuovi, il terzino Barranco, ci sono anche Gatto, Desole, Ferraris.

Ore 11.19 Gol dei granata: Paleari rinvia direttamente addosso a Sanabria e la palla carambola in rete

Ore 11.17 Gol dei giocatori in pettorina: a segno Gabellini su assist di Bianay Balcot

Ore 11.07 Qualche cambiamento nelle formazioni: gioca ora Mullen nella squadra con pettorina mentre Ilic passa con i granata al posto di Anjoprin, andando a fare coppia con Casadei.

Ore 10.58 Stavolta con i giocatori in pettorina non ci sono Primavera. In porta Paleari, in difesa Walukiewicz (da terzino), Imsajli, Masina, Biraghi. In mezzo Ilic e Tameze, sulla trequarti Dembélé, Gineitis e Bianay Balcot, mentre in attacco c’è Gabellini.

Ore 10.55 Riparte l’allenamento congiunto. Col Torino ci sono Siviero (che ora gioca con la Prima squadra), Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro. A centrocampo e in attacco la squadra resta uguale: Anjorin e Casadei in mediana, Vlasic, Sanabria, Cacciamani sulla trequarti e Adams in attacco.

Ore 10.52 Dopo circa 35 minuti si conclude questa prima parte di allenamento. A breve ricomincerà la partitella con qualche cambio.

Ore 10.34 Terzo gol, intanto, siglato da Nikola Vlasic: sinistro da fuori che non lascia scampo a Siviero, in porta con la Primavera.

Ore 10.29 Assist di Pedersen e deviazione vincente di Sanabria: 2-0 della squadra. Nel frattempo Milinkovic-Savic continua ad allenarsi sul campo secondario

Ore 10.26 Sblocca la partita Pedersen con un gran gol, oltretutto di sinistro

Ore 10.16 Cominciato l’allenamento congiunto di Torino e Primavera. Per i granata (la squadra di Baroni) ci sono Paleari, Pedersen, Masina, Walukiewicz, Biraghi, Anjorin, Casadei, Vlasic, Sanabria, Cacciamani e Adams. In pettorina invece i Primavera: Siviero, Zaia, Pellini, Carrascosa, Camatta. A centrocampo Politakis, Sabone, Olinga, Kirilov. In attacco Raballo e Spadoni.

Ore 9.55 I primi giocatori hanno iniziato il lavoro di riscaldamento sul campo secondario.