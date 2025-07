Tutto su Franco Israel, portiere di proprietà dello Sporting Lisbona finito nel mirino del Torino di Marco Baroni

Franco Israel nasce il 22 aprile del 2000 a Nueva Helvecia in Uruguay. La famiglia ha origini tedesche e il portiere ha anche il passaporto italiano. Israel è un destro di piede ed è alto 1.90. Giocatore abile nelle uscite per via della sua altezza, si contraddistingue per una buona capacità di saper parare i tiri ravvicinati grazie al suo senso di posizione. Ma è abile anche nel parare i tiri più lontani e le punizioni. Israel muove i primi passi nel mondo del calcio nel Club Artesano, con il quale gioca dal 2010 al 2016. Poi nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 passa al ben più blasonato Club Nacional.

L’arrivo in Italia

La Juventus lo nota e il 17 agosto del 2018 lo porta in Italia. La cifra sborsata al Club Nacional è di 2,20 milioni di euro. Qui per 2 stagioni gioca con la Primavera, poi è pronto per il salto in Serie C con la Juventus Next Gen. Tra la stagione 2020/2021 e 2021/2022 gioca 50 partite incassando 58 gol.

L’approdo in Portogallo

Il 5 luglio del 2022 lascia l’Italia e approda in Portogallo allo Sporting Lisbona per 648 mila euro. Con i portoghesi firma un contratto fino al 2027. Qui ha giocato 3 stagioni: 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Nelle ultime 2 ha vinto il campionato. Nel 2023/2024 il titolare è Antonio Adan ma Israel gioca 10 partite: 9 vinte e 1 pareggiata. Nel 2024/2025 invece il titolare è stato Rui Silva ma lui ha comunque giocato 11 partite. In 3 stagioni 24 partite e 19 gol subiti. Vanta anche l’esordio in Champions League il 17 settembre 2024.

La Nazionale dell’Uruguay

Israel ha anche giocato con la sua Nazionale. Nella stagione 2016/2017 6 presenze con la selezione Under 17. In quella dopo 7 presenze con la selezione Under 18. Ben 14 presenze con la Nazionale Under 20. Il 15 giugno del 2023 ha esordito con la Nazionale maggiore. Ha giocato tutta la gara vinta in amichevole contro il Nicaragua per 4-1.