Israel non recupera, a difendere la porta del Torino sarà quindi ancora Paleari, all’esordio in questo campionato

La gara contro il Genoa sembra portare un nome e un cognome, quello di Alberto Paleari che è chiamato a rimpiazzare Franco Israel, non al meglio fisicamente. La squadra di Baroni dovrà dare seguito alla bella vittoria contro il Napoli per non rischiare di vanificarla completamente e per farlo si affiderà proprio all’ex Benevento. Sarà dunque una grande occasione per il numero 1 granata di confermare la propria esperienza e ripagare l’allenatore per la fiducia mostrata. “Ho fiducia in Paleari”, ha dichiarato Baroni alla vigilia in conferenza stampa.

Esordio stagionale in una partita cruciale

L’esordio di Alberto Paleari arriva in occasione di una partita importante per accumulare consapevolezza dei propri mezzi e fare quello step di mentalità che ha sempre contraddistinto il Toro in negativo. Altrimenti le tre buone prestazioni contro le “big” (Roma, Lazio e Napoli) rischierebbero di risultare vane. Paleari farà quindi il suo esordio in questo campionato in un contesto complicato ma allo stesso tempo festoso, a testimonianza degli oltre 23.000 tifosi che tingeranno ancora una volta l’Olimpico Grande Torino di granata, ulteriore pretesto per ripetere la buona prestazione fornita in Coppa Italia.

Paleari contro il suo passato

Paleari nel suo esordio in questo campionato ritroverà il Genoa squadra in cui ha giocato durante la stagione ’20/’21 collezionando solo 4 presenze, prima unirsi al Benevento la stagione successiva. Sarà dunque un ulteriore stimolo per il numero 1 granata per fare bene, che alla prima chiamata ha risposto presente in maniera eccellente e alla seconda vuole ripetersi.

Quella di oggi no sarà però la prima partita di Paleari in questa stagione: il portiere era già sceso in campo contro il Pisa in Coppa Italia, risultando determinante con una grande parata nei minuti di recupero su Tramoni che aveva permesso al Torino di ottenere il pass per il turno successivo.