Le parole di Urbano Cairo al termine della partita vinta per 2-1 dal Torino in casa contro il Genoa di Patrick Vieira

Urbano Cairo ha parlato al termine della vittoria del Toro in casa contro il Grifone. Ecco le sue parole: “Bene, vittoria molto bene. Nel primo tempo – così il presidente – la squadra non girava, poi ho visto cose diverse, anche i cambi hanno dato una mano”.

Maripan è stato decisivo, facendo quello che gli attaccanti non avevano fatto fino a quel momento: “Maripan ha fatto il bomber: alla grande! Sabato con il Napoli, oggi con il Genoa, contro la Lazio ha fatto una grande partita ma purtroppo era arrivato un pareggio. La strada è giusta, quindi direi bene”. Si torna subito in campo mercoledì: “Col Bologna sarà difficile, ma dobbiamo andare lì con la stessa voglia di oggi”.