Le parole dell’allenatore del Torino dopo la vittoria allo scadere dei granata sul Genoa: ecco l’analisi

Così Baroni ha commentato la vittoria del Torino: “A fine primo tempo ho dovuto ribaltare lo spogliatoio perché siamo partiti mosci, con poco ritmo. La squadra nel secondo tempo è entrata con più ritmo anche grazie ai cambi. In questa partita erano fondamentali i 3 punti, e li abbiamo raggiunti con la difficoltà di andare sotto, quindi questo è ancora di più un premio alla squadra per il loro atteggiamento. Ngonge lo stimo tantissimo, in settimana si è portato dietro un problemino, io ho degli attaccanti bravi e li voglio gestire nel migliore dei modi. Voglio portare avanti tutti, questo gruppo deve stare dentro al lavoro, anche oggi Paleari anche se non è stato a lungo impegnato ha fatto due interventi importantissimi, per me anche lui è un titolare per come si allena e per l’atteggiamento che ha. Dobbiamo ripartire da ritrovare solidità e dal crescere tutti insieme. Io ho sempre detto che la squadra deve giocare con questa energia, il nostro pubblico è meraviglioso, ha una passione viscerale, e tocca a noi trascinarli con una squadra che spende tutto. La cosa importante è vedere una squadra che lavora d’insieme”.

La conferenza stampa

Di cosa è più soddisfatto?

“Abbiamo iniziato senza ritmo, scolastici, ho chiesto alla squadra una reazione dal punto di vista dell’energia, i cambi hanno dato un contributo importante, peccato eprchjé a volte ci complichiamo la vita da soli, era importante vincere, per la continuità anche“.

Cosa ha detto alla squadra?

“Ho chiesto alla squadra una reazione, conosco i miei ragazzi. Queste partite sono le più complicate, le più difficili. Il Genoa patisce la classifica ma ha fatto partite contro tutti con una pressione importante, sapevo cosa aspettarmi, averla vinta mi fa fare i complimenti alla squadra”.

Quanta continuità c’è rispetto alla partita col Napoli: nel primo tempo la squadra non ha dato quelle risposte, nel secondo ci ha creduto

“Non ho il misurino, questa squadra ha cambiato tanto, c’è tanto lavoro da fare, ogni partita è un esame, c’è da lavorare. Io credo nel gruppo, nella squadra, questa squadra ha margini di miglioramento importante, anche partire con veemenza lo è. Sono passaggi, sono opportunità di crescita.”

Chi è entrato ha dato una risposta: questo nella gestione che gusto lascia?

“A me le più grandi soddisfazioni me le hanno date sempre quelli che giocavano meno, non lascio indietro nessuno, così si crea un forte senso di squadra. Cito Tameze, per esempio, e vale per Palaeari. Ieri vi ho detto che è un titolare, è dentro il gruppo come un capitano, Israel non stava benissimo e non ho avuto nessun dubbio”.

Paleari è la dimostrazione che avere un gruppo così allargato fa la differenza: c’è stato anche coraggio nel finale

“Avevo due attaccanti che avevano speso molto, ho capito subito dopo il pari che la squadra aveva spinto e non volevo rischiare, così ho cambiato. Tutti sono entrati bene e questo deve essere l’atteggiamento, così il gruppo diventa forte e la squadra ne usufruisce”.

Ha la sensazione che stia svoltando la squadra?

“Anche a me piacerebbe lanciare qualche slogan, però occorrono le azioni che sono quelle del lavoro, del miglioramento, di portare dentro tutti, io sono concentrato lì dentro. Io sono positivo per natura, la strada è ripida, io devo guardare passo dopo passo”.

Ha guardato la classifica?

“Si guarda alla fine, ora si guarda alla fine. Stasera a letto presto, poi avremo una trasferta complicata. Pochi giorni ci separano alla prossima”.

Una settimana doppiamente importante dal punto di vista della semina

“Io guardo solo Bologna ora, per me non c’è domani dopo quella gara, preferisco affrontare gara dopo gara”.