L’attaccante colombiano del Torino ha parlato del suo attuale stato di forma e della voglia di tornare a essere decisivo

Al termine del successo contro il Genoa Zapata ha parlato ai microfoni di DAZN per parlare e commentare il suo attuale stato di forma: “La gente si emoziona quando sto per entrare in campo e anche io. Piano piano sto tornando quello che sono stato, gli allenamenti mi aiutano tanto. Sono sicuro che tornerò a dimostrare tutte le mie capacità”. Il colombiano ha poi parlato del fatto che tutti devono dare il contributo e che bisogna sempre farsi trovare pronti per aiutare la squadra: “Abbiamo ottenuto vittorie su rivali importanti, siamo in crescita e dobbiamo continuare su questa strada. Il mister avrà bisogno di tutti, noi che abbiamo meno minutaggio dovremo farci trovare pronti”. Zapata ha infine concluso rispondendo a una domanda in cui gli è stato chiesto se gli togliesse di più il sonno la sua nuova figlia o la voglia di far gol: “Penso la voglia di gol: ormai è il terzo figlio, bisogna adattarsi. Non vedo l’ora di tornare a segnare e fare quelle prestazioni a cui ero abituato, ma è solo questione di tempo”.