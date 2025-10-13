Non giocava in Nazionale da oltre 2 anni, l’ultima apparizione risale a giugno 2023 in amichevole contro il Nicaragua
La partita tra Uruguay e Uzbekistan disputata nel pomeriggio, ha visto come protagonista anche Franco Israel, il quale non figurava tra i titolari della sua nazione dal 15 giugno 2023, in occasione dell’amichevole contro il Nicaragua vinta per 4-1.
L’estremo difensore del Torino è anche autore di un intervento prodigioso nel corso della partita, che sigilla il definito 2-1 del suo Uruguay. Il ritorno a Torino è sicuramente dei migliori, rinvigorito dalla sua ottima prestazione.
Non è male, se poi dovesse fare uno step importante, ci saluta.
The NeverEnding Story.
I nomi che giravano prima del suo arrivo erano migliori e avevano più esperienza.
Fino ad ora ha preso una valanga di gol ma il ragazzo mi sta simpatico.Diciamo che puo migliorare. Vanja pure alla fine non era cosi male. Io l’ho sempre difeso. L’ultima stagione e azzarderei pure quella prima non ha fatto cosi schifo. Doveva calciare le punizioni. Almeno ci saremmo fatti… Leggi il resto »
Ottimo portiere,non ha saltato nemmeno un amichevole.