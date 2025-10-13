Uno dei pilastri della scorsa stagione è ora in bilico: il contratto dell’austriaco è in scadenza e il Toro ora valuta cosa fare

Nella seconda parte della stagione passata, Valentino Lazaro è stato una delle colonna portante nel 4-2-3-1 di Vanoli, in quanto privo di altri esterni d’attacco dal lato destro. Il tecnico di Varese è stato molto bravo a reinventare il ruolo dell’austriaco, che ha saputo dare equilibrio e ordine al reparto d’attacco svolgendo molto bene sia la fase offensiva che quella difensiva. Ora però è tutta un’altra storia, ritrovatosi arretrato a terzino, deve guardarsi le spalle, poiché Marcus Pedersen sta dimostrando di essere in ascesa rispetto alla passata stagione e anche la prestazione offerta contro la Lazio lo conferma.

Prestazione negativa contro la Lazio

Al contrario l’ex Inter ha fornito una prestazione decisamente negativa all’Olimpico di Roma. Schierato dal primo minuto e oltretutto a sinistra, Lazaro ha patito enormemente le incursioni di un ispirato Cancellieri, sicuramente favorito dagli errori di lettura dell’austriaco. Se da un lato Pedersen sembra più brillante dall’altro Nkounkou non è da meno e per il numero 20 granata gli spazi si riducono.

Calciomercato Torino: Lazaro, il rinnovo è in bilico

Il contratto di Lazaro con il Torino scadrà il prossimo 30 giugno e la società granata dovrà ora decidere cosa fare: rinnovarlo o lasciare partire il calciatore a parametro zero. Al momento non c’è una trattativa in corso con l’agente dell’esterno, ma il tempo per imbastirla non manca. Certo, servirà prima di tutto un cambio di marcia da parte dello stesso Lazaro, le cui prestazioni dovranno inevitabilmente alzarsi di livello se vorrà guadagnarsi il nuovo contratto.