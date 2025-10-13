Ardian Ismajli tenta il recupero per la sfida contro il Napoli: test al Filadelfia per lui in vista della partita di sabato

Lunedì 13 ottobre 2025: la seconda pausa della stagione 2025/2026 dedicata alle Nazionali non è ancora finita, ma si entra nella settimana della 7° giornata di Serie A, con la squadra di nuovo al Fila per la ripresa dopo i due giorni liberi. Occhi puntati su sabato per i granata, dove allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18 arriva il Napoli di Antonio Conte. Marco Baroni prepara la partita anche senza i 10 giocatori in Nazionale. Ardian Ismajli tenta il recupero in vista del match: Baroni prova in tutti i modi a recuperarlo. Test al Filadelfia per l’albanese a partire da oggi per capire meglio le sue condizioni. Le sensazioni sono positive, visto che l’infortunio non è stato grave come quello di inizio stagione. Se recupera al 100%, sarà titolare in difesa con Maripan e Coco, altrimenti c’è Adam Masina.

Titolare dopo il rientro dal primo infortunio

Ismajli è stato preso a parametro zero dopo l’esperienza del difensore all’Empoli, terminata con la retrocessione in Serie B dei toscani. All’Empoli era diventato una colonna portante. Arrivato al Torino ha svolto tutta la preparazione, ma si è fatto male prima della prima partita ufficiale. A causa dell’infortunio alla coscia, ha saltato Modena, Inter e Fiorentina.

Poi si è ripreso e Baroni non lo ha mai tolto dal campo: 90 minuti contro la Roma, 90 minuti contro l’Atalanta, 90 minuti contro il Pisa ma solo 77 contro il Parma. Il motivo? Altro problema alla coscia, ma questa volta meno serio del previsto e del primo. Solo 1 cartellino giallo in 4 partite.

Niente Nazionale

L’Albania ha fatto una grande gara e ha battuto in trasferta la Serbia per 1-0 grazie alla rete di Rey Manaj. Asllani è stato protagonista, mentre Ismajli no. Torino che non può permettersi, vista la coperta corta in difesa, di perderlo di nuovo a lungo. Infatti il giocatore non è andato in Nazionale. Per lui solo lavoro al Filadelfia in vista del recupero, che si spera possa essere contro i partenopei.