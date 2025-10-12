Adam Masina era partito titolare a inizio stagione, ma poi ha fatto male e con l’infortunio è finito in panchina: ora scalpita

Marco Baroni lavora al Filadelfia per preparare la difficile sfida al Napoli di Antonio Conte che si giocherà sabato alle ore 18. Non tutti i giocatori sono concentrati sulla partita, visto che sono con le rispettive nazionali e sono ben 10 gli elementi in giro per il mondo. Uno di questi è Adam Masina che si trova in ritiro con il Marocco. Adesso il numero 5 granata scalpita ma deve inseguire in difesa. Dopo l’assist di Roma ha giocato titolare con la Nazionale del Marocco ma non sarà facile partire dall’inizio al Toro. Il mancino era anche considerato un titolare a inizio stagione, ma poi ha fatto male e con l’infortunio è finito in panchina. Da certezza con Juric a variabile con Vanoli. Ora con Baroni le cose non stanno andando molto meglio.

Errori e fragilità

Baroni pensava di giocare a 4 dietro a inizio stagione. A destra un destro (alla Lazio era Gila), a sinistra un mancino (alla Lazio era Romagnoli). Qui la scelta era tra Coco e Maripan a destra e a sinistra c’era solo Masina, visto che Ismajli si era fatto male. In Coppa Italia Coco e Masina contro il Modena: 0 gol subiti ma tanti brividi. E poi a San Siro il patatrac: 5 gol subiti con errori da mani nei capelli. Maripan ha preso spazio e Masina si è fatto anche male. Contro la Fiorentina in panchina per scelta tecnica, poi ha saltato per affaticamento muscolare Roma, Atalanta e Pisa. Contro il Parma è tornato in panchina ma non ha giocato.

Lazio partita positiva

Contro la Lazio infine ha giocato 20 minuti da subentrato. Ha fatto molto bene in questa partita positiva per lui. Ha servito Nkounkou che poi ha fatto assist per Adams. Importante ancor di più l’assist per Coco di testa. Il ruolo di esterno ormai non è più il suo, meglio da difensore centrale. Adesso Baroni gioca a 3 dietro e i titolari sono Maripan al centro, Coco a destra e Ismajli a sinistra. Lui è il primo sostituto. Masina deve inseguire ma se si gioca a 3 lo spazio ci sarà. In attesa di rinforzi però, visto che 13 gol in 6 partite non sono ammissibili.